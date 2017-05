VIDEO: Film King Arthur: Legend of the Sword Bocor Sebelum Tayang?

LOS ANGELES - Film King Arthur: Legend of the Sword diduga bocor sebelum tayang. Dugaan itu muncul seiring dengan keberadaan video berdurasi pendek yang menayangkan adegan film tersebut di laman YouTube.

Video-video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Flicks And The City Clips. Secara keseluruhan, terdapat sembilan buah video yang menampilkan potongan adegan film King Arthur: Legend of the Sword dalam akun tersebut.

Pemberitaan media setempat mengatakan, video itu diambil langsung dari laman resmi Warner Bros. Kendati demikian, video-video tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam akun YouTube resmi milik Warner Bros.

Dalam aktivitas terbarunya, Warner Bros hanya memposting sebuah trailer berdurasi 1 menit 35 detik serta enam buah video pendek selama 30 detik guna kepentingan komersial di televisi untuk film tersebut. Sementara deretan video lain menampilkan potongan adegan dari sejumlah judul film baru yang berada di bawah payung Warner Bros.

Terkait kemunculan video tersebut, pihak Warner Bros belum memberikan keterangan resmi hingga saat ini.

King Arthur: Legends of the Sword sendiri baru akan mulai tayang pada 12 Mei 2017 mendatang. Film arahan Guy Ritchie tersebut dibintangi oleh Charlie Hunnam dan Jude Law yang memerankan dua tokoh utama, Arthur dan Vortigern.