Sebelum Rilis Album Baru, Paramore Akui Nyaris Bubar

Paramore (Foto: The New York Times)

LOS ANGELES - Personel grup band Paramore mengakui bahwa mereka nyaris saja membubarkan diri. Peristiwa itu terjadi saat mereka tengah mempersiapkan penggarapan album self-titled empat tahun lalu, atau tepatnya di tahun 2013.

Disampaikan oleh vokalis Paramore, Hayley Williams, ia kala itu merasa bahwa band yang telah membesarkan namanya sama sekali tidak menunjukkan kemajuan dalam berkarya. "Saat itu, aku merasa seperti band ini tidak menunjukkan kemajuan sejak pertama kali terbentuk," kata Hayley, dalam sesi wawancara dengan NME.

Kabar bubarnya Paramore memang sempat ramai dibicarakan saat itu. Keputusan Hayley Williams yang memilih untuk fokus bersolo karir usai merilis album di tahun 2013, dianggap oleh sejumlah kalangan sebagai akhir dari perjalanan Paramore di industri musik internasional.

Kendati demikian, keinginan kuat gitaris Paramore, Taylor York untuk mempertahankan band tersebut akhirnya berhasil membuat mereka tetap solid. Bahkan diakui sendiri oleh Hayley Williams, Paramore mungkin akan benar-benar bubar jika kala itu Taylor tidak mengingatkan para personel lain tentang keinginan kuat mereka untuk tetap berkarya bersama.

"Mungkin jika bukan karena ucapan Taylor saat itu, Paramore benar-benar sudah bubar saat ini," kenang Hayley Williams.

Seperti diketahui, Paramore baru saja menandai comeback mereka lewat album After Laughter yang dirilis bulan lalu. Sejauh ini, dua single berjudul Hard Times dan Told You So telah diperkenalkan Paramore untuk mempromosikan album tersebut.