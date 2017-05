Warna Baru Musik Paramore Hadir lewat Lagu Told You So

LOS ANGELES - Grup band Paramore baru-baru ini meluncurkan single dan video klip terbarunya. Single berjudul Told You So dirilis mengikuti jejak lagu terdahulu, Hard Times yang diambil dari album terbaru Paramore, After Laughter.

Diberitakan NME, single Told You So menampilkan sisi baru dari warna musik Paramore. Perpaduan genre tropical dan electro-pop terasa sangat mendominasi dalam lagu tersebut.

Sementara untuk video klip single Told You So, Paramore tetap mempertahankan nuansa dramatis layaknya karya-karya terdahulu yang pernah mereka luncurkan.

Seperti diketahui, Paramore melakukan comeback mengejutkan saat mereka merilis album After Laughter bulan lalu. Perilisan tersebut dibarengi dengan diperkenalkannya single Hard Times yang dipilih Paramore sebagai ujung tombak penjualan album After Laughter.

Sebelum kemunculan After Laughter, Paramore diketahui terakhir merilis album di tahun 2013 atau tepatnya empat tahun lalu. Usai merilis album tersebut, nasib Paramore sempat berada di ambang ketidakjelasan lantaran sang vokalis, Hayley Williams memilih untuk fokus bersolo karier.