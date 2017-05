Resmi, Ini Single Baru Harry Styles

LONDON - Sejak Harry Styles mengeluarkan single solonya yang berjudul Sign of the Times, dan memulai debut lagu baru yang berjudul Ever Since New York di sebuah acara televisi pada bulan lalu, para penggemarnya lantas berasumsi bahwa lagu tersebut akan menjadi single kedua pada album solo Harry.

Dilansir Sindonews, ternyata ada lagu lain yang kabarnya menjadi single kedua Harry yang berjudul Sweet Creature. Lagu tersebut diputar perdana di Radio Musik Beats 1 milik Apple Music belum lama ini.

Setelah mendengarkannya, lagu terbaru ini terdengar yang paling akustik dari ketiga lagu yang telah dirilis. Lagu tersebut hanya menampilkan vokal Harry yang cukup jelas, suara gitar akustik dan sedikit efek suara dari paduan suara. Lagu ini menceritakan tentang cinta sejati yang patut diperjuangkan meski ada banyak masalah dan tantangan di dalamnya.

Penggalan lirik lagu tersebut berbunyi, “Makhluk manis, ada pembicaraan lain tentang arah yang salah. Tapi kita masih muda, kita tidak tahu tujuan kita, tapi kita tahu di mana kita berada. Tidak, kita telah memulai. Dua hati di satu rumah. Oh makhluk manis, makhluk manis, kemana pun aku pergi, kamu membawa aku pulang.”

Dilansir Aceshowbiz, menyusul rilis album Harry yang akan datang pada tanggal 12 Mei 2017, bintang pop Inggris ini baru saja mengumumkan tur keliling dunia pertamanya. Harry akan melakukan tur keliling Amerika Utara pada bulan September dan Oktober sebelum akhirnya berangkat ke Eropa, Australia dan Jepang sampai bulan Desember 2017.