Ian Antono Buktikan Animo Musik Rock Masih Tinggi

JAKARTA - Belakangan ini musik rock kalah pamor dari musik pop, EDM dan genre lainnya. Namun anggapan itu dibantah oleh musisi rock senior Ian Antono.

Menjadi juri ajang musik rock Supermusi.id Rockin Battle, Ian mengetahui secara langsung tentang animo masyarakat terhadap musik rock. Dari ribuan peserta merupakan bukti bahwa music rock tak bisa dipandang sebelah mata.

"Ini fenomena yang menarik menurut saya. Ternyata antusiasme publik terhadap musik rock masih sangat luar biasa. Terbukti para band rock yang mendaftar ke SuperMusic.ID Rockin Battle banyak sekali hingga ribuan dan berasal dari berbagai daerah. Bahkan dari 8 band finalis ini juga ada yang berasal dari Aceh, Palembang, dan Medan," ujar Ian Antono.

Ajang Supermusic.id sendiri telah memasuki babak fina. Acara ini akan ditayangkan di MNC TV. Kedelapan peserta yang masuk final adalah Meet After The Storm (M.A.T.S), GHO$$, Jakarta Blues Factory, Kasino Brothers, Equaliz, The GRGTZ, Killa The Phia, dan Radioaktif.

Final akan dilakukan pada Summarecon Mall Serpong, pada Sabtu, 6 Mei 2017. Musisi rock senior akan bertindak sebagai juri yakni, Ian Antono (God Bless), Stevi Item (Andra & The Backbone, Deadsquad), Stephan Santoso (Musikimia), dan Imanine (J-Rocks). Dengan harapan ajang musik rock terbesar itu bisa menghasilkan generasi rock yang bisa kembali menarik perhatian masyarakat.

"Band pemenang SuperMusic.ID Rockin Battle bakal mendapatkan semua kesempatan untuk mewujudkan impiannya menjadi band rock papan atas Indonesia. Tidak hanya dibuatkan album kompilasi, namun band pemenang juga akan melakukan rekamannya di Studios 301 Sidney, Australia pada bulan Juli 2017 dengan diproduseri Stephan Santoso," tutup Gege Dhirgantara selaku Perwakilan Supermusic.id

Pada 19 Apil 2017, mereka melakukan media visit ke MNC Studio's, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk mengetahui alur penyiaran televisi. Kunjungan tersebut masuk dalam rangkaian band camp Supermusic.id Rockin Battle yang digelar di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat.