Sisihkan Ribuan Kompetitor, 8 Grup Masuk Final Audisi Musik Rock

JAKARTA - Sebanyak delapan grup musik rock dari sejumlah daerah masuk ke dalam ajang audisi final kompetisi musik rock SuperMusic.ID Rockin Battle 2017.

"Delapan grup musik ini terpilih, setelah proses seleksi awal yang diikuti 1.225 band rock yang berasal dari 29 provinsi," ujar perwakilan SuperMusic.ID, Gege Dhirgantara, di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Dari ribuan band tersebut, kemudian tersaring 40 band terbaik yang mengikuti audisi langsung yang digelar di empat kota.

"Proses seleksi berjalan cukup rumit dan ketat, karena para juri perlu ekstra teliti untuk menentukan siapa yang berhak ke tahap selanjutnya," ulasnya.

Delapan grup musik tersebut yakni Meets After The Storm (Palembang), GHO$$ (Jakarta), Jakarta Blues Factory (Jakarta), Kasino Brothers (Yogyakarta), Equaliz (Medan), The GRHTZ (Bekasi), Killa The Phia (Aceh), dan Radioaktif (Bandung).

"Pemenangnya akan ditentukan dari bagaimana aksi mereka diatas panggung final nanti. Tergantung, penampilan dan musikalitas yang paling cadas. Para juri akan melihat semua aspek dan karakter yang diharapkan dari sebuah band rock generasi baru," kata dia.

Para juri terdiri dari Ian Antono (God Bless), Stevi Item (Andra & The Backbone, Deadsquad), Stephan Santoso (Musikimia) dan Imanine (J-Rocks).

Gege menjelaskan pemenang kompetisi ini akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impian menjadi band rock papan atas. Mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan membuat album kompilasi tetapi juga melakukan rekaman di Studios 301 Sidney, Australia.

"Band pemenang dijamin tidak akan kekurangan panggung, karena dalam dua tahun ke depan mereka akan selalu tampil di berbagai konser musik yang diselenggarakan SuperMusic.ID. Mereka juga akan bergabung dalam manajemen artis untuk mempromosikan karya-karyanya ke telinga pencinta musik," papar dia.

Seorang juri, Ian Antono, mengatakan antusiasme masyarakat akan kompetisi musik tersebut sangat luar biasa. "Jumlah pesertanya banyak sekali dan berasal dari berbagai daerah. Bahkan dari delapan band finalis ini juga ada yang berasal dari Aceh, Palembang dan Medan," pungkasnya.