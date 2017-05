VIDEO: Lagu-Lagu Plesetan Bikin Ngakak di Whatsapp

JAKARTA - Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan plestan lagu-lagu barat yang begitu kocak. Tak hanya itu, netizen sampai-sampai begitu kreatif dengan membuat plesetan lagu tersebut berupa video singkat. Rupanya hal itu bermula dari acara radio yang memplesetkan lagu-lagu barat tersebut.

Penggalan lirik yang diplesetkan dikemas layaknya percakapan antara si pendengar dan penyiara radio. Si pendengar radio pun mencoba merequest lagu dari penyiar dengan lagu yang tidak dimengerti oleh penyiar tersebut. Lalu si pendegar tersebut seolah-olah menyanyikan lagu itu dan memplesetkan lagu itu. Salah satunya lagu Rihanna yang berjudul 'Work' diplesetkan menjadi lagu Sumiati. Lirik asli 'Work work work work work work // He say me have to' yang diplesetkan menjadi 'Sumiati'.

Selain lagu dari penyanyi Rihanna adapula lagu milik Shawn Mendez yang berjudul 'Treat You Better' tak luput diplesetkan juga dari para orang kreatif pengguna internet. Lirik aslinya pun dari 'Better than he can' menjadi 'Badak dan Ikan'.

Sementara potongan lagu It's Just a Little Crush milik Jennifer Paige juga disulap menjadi terdengar seperti 'Nabrak Kambing'. Padahal penggalan lirik aslinya berbunyi 'Not Like I'll Faint'.

Selain itu, saking kreatifnya sang pengguna internet tersebut. Mereka menunjukkan aksi dengan mengedit bagian lirik yang diparodikan.

Pendengar: Hello Radio, mau request lagu.

Penyiar: Yes !



Pendengar: Mau Request

Penyiar: Ok, Lagu apa?



Pendengar: Lagu badak dan ikan



Penyiar: Gak ada lagu itu!

Pendengar: Ada, kaya gini



