FOTO: Bangganya Chicco Jerikho Jadi Duta Ayo Olahraga

Terimakasih kepada @kemenpora yang telah mempercayakan saya sebagai salah satu duta "Ayo Olahraga" Menurut saya ini keren banget soalnya jaman sekarang kita emang butuh meningkatkan healthy lifestyle.. mending berolahraga daripada melakukan sesuatu yang nggak bermanfaat di masa muda ..dengan berolahraga kita bisa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan dapat menjaga konsentrasi sepanjang hari .. buat saya pentingnya olahraga sama seperti pentingnya kopi di pagi hari..#ayolahraga πŸ“Έ @jozz_felix

