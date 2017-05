VIDEO: Kamar Dipindah, Jupe Tak Bisa Dijenguk untuk Sementara Waktu

Mohon Maaf utk sahabat/kerabat tercinta yg mau bezoek Kak Jupe utk sementara ini tidak bisa dulu sampai waktu yg ditentukan. Hari ini kita harus kosongin kamar yg tlh ditempati selama 3bln๐Ÿ˜” Mdh2an bisa segera masuk kamar rawat inap lagi setelah tindakan siang ini, Bismillah ya Allah๐Ÿ™

