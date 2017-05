Dibilang Gendut, Prilly Latuconsina Rajin Olahraga

JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina dinobatkan sebagai salah duta olahraga karena disela kesibukkan, dirinya masih menyempatkan waktu untuk berolahraga. Muaythai pun dipilih wanita 20 tahun itu untuk berolahraga selama tiga minggu sekali.

Konsisten berolahraga tentu membutuhkan seseorang untuk menyemangatinya. Wanita 20 tahun itu pun mengungkapkan belum ada pria yang menyemangatinya, namun orang-orang yang meledeknya gendut.

"Enggak ada. Mungkin yang nyemangatin yang bilang gendut kali ya," ujar Prilly saat ditemui di Wisma Menpora, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Prilly pun mengungkapkan keluarganya tidak menyemangatinya berolahraga, karena sang ayah dan ibundanya sibuk mengurusi banyak hal. Sehingga, diri sendirinya saja yang memberikan semangat.

"Jujur enggak ada. Di keluarga jarang olahraga. Papa saya kerja kantor. Mama saya jagain ade saya. Jad ya diri saya sendiri. Dont stop before u tired dont stop before you done," tandas Prilly.