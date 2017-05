Dapat Penghargaan, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Tampil Kompak di AS

SEOUL – Song Joong Ki dan Song Hye Kyo kembali mendapatkan penghargaan di luar Korea Selatan, kali ini keduanya tampil kompak di Amerika Serikat untuk menerima penghargaan dari The WorldFest-Houston International Film Festival berkat aktingnya di Descendant of The Sun (DOTS).

Dilansir Sindonews dari Koreaportal, Rabu (3/5/2017), DOTS memenangkan penghargaan untuk kategori Special Jury Award. Drama yang ditayangkan di KBS ini meraih penghargaan di ajang bergengsi Film Festival Amerika.

Hal ini membuktikan bahwa DOTS merupakan serial drama yang dicintai di semua negara. Chemistry yang ditampilkan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo sukses membuat DOTS meraih penghargaan kelas internasional.

Selain DOTS drama Moonlight Drawn By Clouds yang dibintangi Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung juga berhasil membawa pulang trofi penghargaan Platinum Remi.

Beberapa program lainnya seperti Rooms for Youth in Basement, Rooftop, dan Gosiwon, I am the Murderer: Confessions of the Real Criminal dan Singing Battle memenangkan Gold Remi.

Sekadar diketahui, The WorldFest-Houston International Film Festival merupakan ajang penghargaan yang telah digelar sejak 1961. Festival film tertua ketiga ini merupakan ajang bergengsi di Amerika, yang fokus kepada pemberian penghargaan untuk karya yang menunjukkan kreativitas luar biasa.