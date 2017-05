Jennifer Lopez Pamer Pacar Baru di Ajang Met Gala 2017

LOS ANGELES - Met Gala 2017 menjadi sebuah momen kebahagiaan bagi Jennifer Lopez. Maklum saja, dia menggandeng pacar barunya, Alex Rodriguez.



Pelantun On the Floor ini menjadi sorotan saat dia datang menggunakan gaun Valentino biru, lengkap dengan kendaraan yang eye-catching, tapi dia memastikan tengah bahagia lantaran menemukan kembali cintanya, di mana senyumannya begitu berseri-seri.



Sebelum tiba di Metropolitan Museum of Art untuk menghadiri acara tersebut, penyanyi berusia 47 tahun itu memasang fotonya di akun Instagram saat berjalan menuju acara tersebut bersama kekasihnya dengan menumpangi mobil mewah.



Penyanyi yang akrab disapa JLo ini menulis: “Saya dan saya macho bello ... # MetGala2017 #Valentino.”



JLo dan Alex memang baru berkencan beberapa bulan, akan tetapi hubungannya itu sepertinya sudah lebih intim. Bahkan beberapa teman dekat mereka memanggali pasangan yang tengah jantuh cinta ini “J-Rod”.



Seperti diketahui, artis 'Shades of Blue' ini sebelumnya dekat dengan Drake. Penyanyi top dunia ini memiliki anak kembar berusia sembilan tahun, yakni Max dan Emme hasil pernikahannya dengan Marc Anthony. Sementara Alex yang berusia 41 tahun juga memiliki dua anak Natasha (12) dan Ella (8) hasil pernikahannya dengan Cynthia Scurtis.