Adegan Mesra Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun Ini Khusus Dewasa Lho!

SEOUL - Drama Korea dicintai lantaran berhasil memberikan kisah cinta yang membuat emosi penonton naik turun. Terkadang, adegan romantisnya, membuat hati para wanita khususnya meleleh.

Dilansir Sindonews, para pencinta drama Korea (Drakor) pasti akan menantikan adegan romantis dalam setiap drama saat pasangan utama melakukan adegan ciuman. Itu menjadi favorit para pencinta Drakor.

Beberapa adegan ciuman yang dilakukan di drama Korea ternyata terdapat penentuan umur untuk bisa dilakukan. Ya beberapa adegan ciuman yang dilakukan oleh aktor dan aktris sebagai pemain ternyata khusus untuk dewasa.

Mengutip Soompi, adegan ciuman Jun Jin Hyun dan Lee Min Ho khusus untuk dewasa. Adegan ciuman ini yang dilakukan di drama The Legend of The Blue Sea masuk dalam daftar ciuman yang cocok untuk dewasa.

Pasalnya, adegan tersebut sangat cocok dilakukan oleh orang dewasa. Terlebih adegan ciuman yang dilakukan Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun sedikit berani hingga membuat ciuman tersebut tidak cocok dilakukan oleh pasangan remaja.

Selain adegan ciuman Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun, adegan Park Hyu Sik dan Park Bo Young juga masuk daftar sebagai ciuman untuk dewasa. Adegan ciuman yang dilakukan keduanya di drama Strong Women Dong Bong Soon ini memiliki unsur ciuman yang sangat dewasa.