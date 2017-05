Triple Frontier, Proyek Kerjasama Ben dan Casey Affleck

LOS ANGELES - Ben dan Casey Affleck dikabarkan terlibat satu kerjasama dalam sebuah film drama. Triple Frontier akan menjadi duet Ben dan Casey Affleck di film drama.

Harusnya Triple Frontier telah menjalani proses syuting sebelum ditinggal rumah produksi Paramount. Imbasnya, Channing Tatum dan Tom Hardy keluar dari proyek Triple Frontier.

Dilansir Aceshowbiz, Netflix mengambil alih proyek drama kriminal ini. Jika tak ada aral melintang, Ben dan Casey Affleck akan bergabung dengan aktor yang telah sepakat lebih awal, Mahershala Ali, peraih Piala Oscar 2017.

Di era bukan hanya Channing Tatum dan Tom Hardy yang hengkang setelah pergantian rumah produksi. Triple Frontier awalnya disutradari oleh Kathryn Bigelow. Akan tetapi kini tugas tersebut diemban oleh J.C Chandor dengan Mark Boal sebagai penulis naskah.

Ben dan Casey mempunyai banyak pengalaman dalam bekerjasama. Mereka berdua saling terlibat dalam Good Will Hunting (1997), Chasing Amy dan 200 Cigarettes (1999). Pada tahun 2007, Ben menyutradarai film Casey berjudul Gone Baby Gone.

Film terbaru Ben, The Accountant, Live by Night dan Batman v Superman: Dawn of Justice. Sementara Casey tampil di Interstellar, Triple 9 dan Manchester by the Sea. Casey meraih Piala Oscar untuk penampilannya di Manchester by the Sea, di mana dia membintangi bersama Michelle Williams.