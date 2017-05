Linkin Park Siap Gelar Konser Tur di Amerika Utara

LOS ANGELES - Grup band Linkin Park akan menggelar konser tur di kawasan Amerika Utara. Seperti diberitakan - Grup band Linkin Park akan menggelar konser tur di kawasan Amerika Utara. Seperti diberitakan Billboard , konser tur ini digelar untuk kegiatan promosi album terbaru mereka, One More Light.

Rencananya, konser tur Linkin Park akan digelar mulai bulan Juli hingga Oktober 2017. Kota Boston dipilih sebagai tempat pembuka, sedangkan Los Angeles akan menjadi lokasi terakhir yang disambangi Mike Shinoda beserta kolega.

Untuk konser tur kali ini, Linkin Park menggandeng Machine Gun Kelly dan One OK ROCK yang nantinya bertugas sebagai band pendukung . Machine Gun Kelly akan tampil di sepanjang gelaran konser, sementara One OK Rock hanya menunjukkan aksi panggungnya di empat perhelatan awal.