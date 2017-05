Nidji Lemas Jadwal Konser Perdana Berantakan

JAKARTA - Kabar penundaan konser tunggal perdana grup musik Nidji tidak hanya mengagetkan para penggemar. Pasalnya, para personel pun mengaku terkejut dengan informasi tersebut. Mereka bahkan mengaku langsung lemas usai mendapatkan telefon dari pihak manajemen.

"Infonya (penundaan) tadi malem sih. Baru selesai latihan, itu rehersal hari kedua jadi udah ngebayangin situasinya bakal gimana. Udah latihan dengan bintang tamu juga," kata Rama sang gitaris di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Rabu (3/5/2017).

Ia pun menambahkan, "Yah pas on the way pulang kita ditelefon manajemen. Yah lemaslah. Sampai sekarang juga masih lemes."

Kendati demikian, grup yang digawangi oleh Giring (vokal), Rama (gitar), Randy (keyboard), Andro (bass), Andri (drum) dan Ariel (gitar) itu memandang penundaan konser dengan positif. Mereka menilai konser ditunda supaya pertunjukkan nanti yang ditampilkan dapat jauh lebih maksimal.

"Yah ini yang kita hadapi mungkin ada hikmahnya kata Pak Olan (selaku promotor). Di balik itu pasti ada yang lebih positif lagi. Jadi kita tidak membatalkan hanya me-reschedule lagi," jelas Rama.

Nidji batal menyapa penggemar pada 5 Mei 2017 dalam konser yang bertajuk "Arti Sahabat". Konser yang sejatinya akan dihelat di Balai Kartini Expo itu ditunda dengan alasan kondisi politik Ibu Kota yang belum kondusif pasca-pilkada.

Hingga berita ini diturunkan belum tahu kapan konser 'Arti Sahabat' akan kembali dihelat. Pihak promotor menegaskan akan memberikan informasi dalam waktu dekat.