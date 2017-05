Jadi Opening Act Konser Boyzlife, Delon: Ini Kado Ultah dari Tuhan

JAKARTA - Delon beruntung karena terpilih jadi opening act untuk konser Boyzlife di Indonesia yang akan dihelat pada 21 Mei 2017 di Lagoon Garden, Hotel Sultan, Jakarta Selatan.

Kesempatan ini membuat jebolan Indonesian Idol tersebut bahagia, mengingat ia mengidolakan boyband asal-usul Boyzlife yaitu Keith Duffy dari Boyzone dan Brian McFadden eks-Westlife. Bahagia Delon bertambah mengingat konser berlangsung tepat setelah hari ulang tahunnya dan menjadi kado spesial.

"Saya suka banget sama mereka dan senang banget bisa diajak jadi opening act. Ini juga sekaligus jadi hadiah ulang tahun dari Tuhan. Ulang tahun saya di 20 Mei. Saat diajak 21 Mei untuk ini saya langsung jawab 'Saya sih Yes'," ujar Delon di Semeru Room, Sultan Hotel pada Rabu (3/5/2017).

Ini bukan pengalaman perdana bagi pria berparas oriental tersebut. Sebelumnya, ia pernah menjadi pembuka untuk boyband lawas Blue dan beberapa lainnya dulu. Hal ini membuat Delon harus kembali menyiapkan mentalnya untuk konser nanti.

"Persiapannya mental karena udah lama dari 2004 sampai 2017 selalu jadi opening act Blue dulu dari 13 tahun , mental harus ready," tambahnya.

Delon telah menyiapkan 3-5 buah lagu untuk menjadi pembuka konser Boyzlife nanti. Ia akan membawakan lagu populer miliknya dan lagu-lagu dari Westlife dan Boyzone yang menjadi favoritnya.

"Pasti bawa lagu Westlife. Kan lagu-lagu baru dan daur ulang dan yang sering gue bawain di acara wedding adalah You Raise Me Up," lengkapnya.