Celine Dion Siap "Hebohkan" Billboard Awards 2017

JAKARTA - Celine Dion telah dikonfirmasi untuk tampil di acara Billboard Music Awards 2017 yang digelar di Arena T-Mobile, Las Vegas, pada Minggu, 21 Mei 2017.



Penyanyi berusia 49 tahun ini termasuk di antara sejumlah musisi besar yang telah dikonfirmasi untuk mengisi acara di pesta penghargaan bergengsi tahunan tersebut.



Sementara, Dick Clark Productions dan ABC telah mengumumkan melalui video bahwa orang-orang seperti Drake, John Legend, Lorde, Nicki Minaj, dan Camila Cabello semua akan turun ke panggung di Sin City. Pada ajang penghargaan itu, Drake dan The Chainsmokers memimpin daftar dengan 22 nominasi.



Sementara, Twenty One Pilots berada diurutan kedua dengan 17 nominasi, Rihanna (14 nominasi), dan The Weeknd (13 nominasi).



Pada kesemopatan itu, rencananya Celine akan menyanyikan lagu baru yang digarap bersama anak laki-lakinya yang berusia 16 tahun, Rene-Charles. Penyanyi yang populer lewat tembang My Heart Will Go On ini mengaku bahwa putra tertuanya itu berperan sebagai penasihat untuk album terbarunya.



“Saya memiliki anak berusia 16 tahun yang menyukai musik dan ketika saya membuat lagu dan mendengarkan demo, dia berkata, 'Ini adalah lagu yang bagus',” bebernya.



Celine mengatakan Rene Charles memainkan peran penting dalam proses kreatifnya. Celine juga mengungkap bahwa dia tidur di tempat tidur yang sama dengan anak kembarnya untuk menghilangkan rasa sepi.



Penyanyi yang telah kehilangan suaminya, Rene Angelil akibat kanker tenggorokan pada Januari 2016 ini membuat Celine merasa hidup lebih dekat dengan anak kembarnya yang berusia enam tahun, Nelson dan Eddy.



“Saya mengatur diri untuk tidak merasa kesepian. Jadi saya mendapatkan tempat tidur besar, besar, besar, dan saya tidur dengan anak kembar saya,” tegasnya.



“Mereka banyak menghibur saya dan saya membutuhkan mereka. Saya butuh mereka dekat dan ketika tiba saatnya mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan kamar mereka, kamar mereka sudah siap, tapi kami banyak menonton televisi bersama,” bebernya.