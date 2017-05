Ge Pamungkas Nikmati Karier sebagai Aktor

JAKARTA - Bermula dan stand up comedian, Ge Pamungkas kini sering tampil dalam film layar lebar. Ia sudah membintangi setidaknya delapan film layar lebar selama kariernya.

Ge mengaku sangat menikmati pekerjaan barunya sebagai aktor. Ia menemukan tantangan besar ketika dirinya harus menyampaikan apa yang ada di dalam benak sutradara melalui kemampuan berakting.

"Menikmati. Tantangannya itu besar bagaimana kita men-deliver apa yang ada di bayangan sutradara. Dan ketika film itu kurang bagus, yang kena juga aktornya. Jadi, bagaimana kita men-deliver apa yang dia mau dan menjaga agar tetap bagus di depan kamera," kata Ge kepada Okezone saat ditemui di Jakarta Barat, Selasa (2/5/2017).

Hal itu tentu saja tidak ditemukan olehnya saat menjadi seorang stand up comedian. Di dalam stand up, Ge dituntut untuk menjadi seorang yang mandiri dengan membuat materi sendiri dan memikirkan bagaimana cara menyampaikan materinya dengan baik kepada penonton.

Perbedaan tersebut untungnya menjadi nilai lebih bagi dirinya dalam menjalani karier saat ini. Ge Pamungkas menjadi seorang komedian yang dilengkapi kemampuan berakting sehingga penampilan saat di atas panggung stand up menjadi lebih hidup.

"Sementara kalau stand up comedy gue sendiri, nulis sendiri, gue jadi imam dari diri gue sendiri. Kalau di film kan gue jadi makmumnya. Nah di situ sisi egois gue harus dikikis banget. Tapi ini memberikan dampak pada stand up comedy gue juga. Ketika gue lagi kesel, gue bawain beat stand up kesel itu jadi pas enggak berlebihan," tutupnya.