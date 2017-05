Jomblo Jangan Takut Tonton Film Mars Met Venus, Ini Alasannya

JAKARTA - Film Mars Met Venus bercerita tentang sepasang kekasih yang mendapat banyak permasalahan justru setelah memutuskan untuk menikah. Dengan segala drama dan komedinya, film ini akan dipecah menjadi dua versi berbeda, yakni versi cowok dan versi cewek.

Lantas, sebenarnya siapakah target penonton film terbaru garapan MNC Pictures ini? Apakah film ini akan mengena pada mereka pasangan-pasangan yang akan segera menikah? Atau bolehkan para jomblo menonton film ini mengingat ceritanya akan sangat kental dengan hubungan percintaan?

Jawabannya dikupas langsung oleh sutradara dan para pemain film Mars Met Venus saat ditemui dalam acara diskusi film di sebuah kampus di Jakarta Barat, Selasa (2/5/2017).

"Ini bukan cuma buat pasangan yang mau menikah tapi justru bagi yang masih mikir-mikir mau nikah atau enggak dia wajib banget nonton film ini karena ini mengupas banget relationship, cara mengerti pasangannya masing-masing itu kayak gimana," kata Hadrah Daeng Ratu sang sutradara.

Sementara itu Ge Pamungkas yang akan berperan sebagai Kelvin menyebut bahwa film ini juga aman untuk dikonsumsi oleh para pasangan yang telah resmi menikah. Setengah bercanda, Ge juga mengajak mereka yang sudah bercerai untuk menikmati film terbarunya.

"Dan buat yang sudah menikah juga bisa karena bisa melihat lagi ke belakang. Gue sih melihat film ini bukan what if ya, tapi lebih ke memang nyata begini. Jadi bisa refleksi lagi, 'oh iya dulu kita begini ya'. Bahkan yang udah cerai pun enggak apa-apa nonton aja, siapa tahu bisa rujuk setelah menonton ini," kata Ge menambahkan.

Sedangkan Ibob Tarigan dan Ria Ricis mengatakan bahwa para jomblo pun sangat direkomendasikan untuk menonton film ini. Pasalnya dalam film ini, para penonton, terlepas dari jenis kelaminnya, akan diberikan penjelasan tentang sebuah hubungan dari perspektif cowok dan cewek.