Tampil Bareng di Met Gala, Selena Gomez Bilang I Love You ke The Weeknd

Selena Gomez dan The Weeknd (Foto: Eonline)

LOS ANGELES – Met Gala 2017 menjadi ajang pamer kemesraan bagi Selena Gomez dan The Weeknd. Setelah berkali-kali pamer kemesraan, pasangan musisi ini untuk pertama kalinya tampil bersama di sebuah acara besar.

Senin 1 Mei 2017 petang waktu setempat, Selena dan The Weeknd hadir bersama di New York, tempat dihelatnya Met Gala 2017. Selena tampil anggun dengan rambut pendek dan gaun terbuka karya Coach, sementara The Weeknd memakai setelan jas hitam.

Dikutip dari E! News, Selena dan The Weeknd terus menunjukkan kemesraan selama di blue carpet. Selena bahkan sempat tertangkap kamera mengucapkan kata i love you ke pemilik nama asli Abel Tesfaye tersebut.

Selena dan The Weeknd memperlihatkan seolah mereka tak peduli dengan kehadiran keluarga Hadid. Tak lama setelah keduanya melenggang dari blue carpet, datanglah Yolanda dan Anwar Hadid yang tak lain merupakan ibu serta adik Bella Hadid.

Seperti diketahui, Bella Hadid merupakan mantan kekasih The Weeknd sebelum pelantun Starboy itu pacaran dengan Selena. Sebelum ini, The Weeknd dan Selena juga pernah bertemu Bella saat ia tampil di Victoria’s Secret Fashion Show akhir 2016 lalu.