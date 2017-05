FOTO: Rayakan Hari Pendidikan, Nadine Chandrawinata Petik Ilmu dari Perjalanan Keliling Dunia

📕 Ilmu ada disekitar kita, pilihan di tangan kita, apakah membiarkan ilmu sebagai angin yang lewat atau petik ilmu saat perjalanan mengenal dunia. Selamat hari pendidikan, kawan🤗 📸@antonismael_

A post shared by Nadine Chandrawinata (@nadinelist) on May 1, 2017 at 4:28pm PDT