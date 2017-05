FOTO: Sheryl Pose Main Gitar, Netizen: Mirip Raisa!

JAKARTA - Sheryl Sheinafia memposting foto saat bermain gitar. Namun uniknya, para netizen yang melihat hal tersebut mengira dirinya Raisa. Tak hanya itu adapula netizen yang berkomentar bahwa dirinya lebih cantik dari Raisa saat bermain gitar.



"Kayak raisa kalo gini @sherylsheinafia," tulis @yusrinahasyyati.



"My idola....weeeeh kalah raisha mah neng @yusrinahasyyati ya gak kak hehheh @sherylsheinafia," tulis @ard_11an.



Sheryl Sheinafia memang begitu piawai dalam memainkan alat musik gitar. Tak hanya pandai bermain gitar, dirinya juga memiliki suara yang merdu. Tak ayal membuat dirinya begitu terkenal bersama dengan gitarnya.

Paras cantik yang dimilikinya, tak sedikit yang membuat para kaum adam mengelu-elukan namanya. Seperti yang terlihat dalam postingan instagramnya, Sheryl dengan memakai jaket putih dan rambutnya dikuncir sambil memainkan gitar, membuat netizen tersihir oleh kecantikkannya.

Hal ini lah yang semakin menegaskan bahwa dirinya patut diperhitungkan dalam kancah industri musik Indonesia. Sebagai tambahan informasi, dirinya juga kerap bermain dalam film layar lebar. Beberapa film pun telah dimainkannya.



"Guitar β€” check. microphone β€” check. messages waiting for me, when I come home," tulis Sheryl.



Selain memuji dirinya mempunyai kemiripan dengan Raisa, netizen juga memuji tentang kepiawaiannya bermain gitar. Netizen menganggap kecantikkannya bertambah saat memegang gitar.



"😘😘😘 😍😍😍 Kalau main gitar cantiknya nambah apalagi pakai gitar F*nd*r (y)," tulis aindrathebeast.