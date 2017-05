Nominasi Tony Awards 2017 Resmi Diumumkan

NEW YORK - Nominasi untuk ajang penghargaan Tony Awards 2017 resmi diumumkan pada 2 Mei 2017 di kota New York, Amerika Serikat. Deretan nominator telah dikelompokkan dalam 24 kategori selama perhelatan acara yang digelar di New York Public Library for the Performing Arts, Lincoln Center.

Diberitakan Playbill, Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 menguasai daftar nominator usai masuk dalam 12 kategori. Lima diantaranya seperti Best Musical, Best Original Score, Best Direction of a Musical, serta Best Performance by an Actor dan Actress in a Leading Role in a Musical merupakan kategori utama yang diperebutkan.

Mengekor di belakang Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812, Hello Dolly! menjadi pementasan drama musikal kedua dengan nominator terbanyak. Hello Dolly! masuk dalam sepuluh nominasi, dengan lima diantaranya merupakan kategori utama, seperti Best Revival of a Musical, Best Performance by an Actor serta Actress in a Leading dan Featuring Role in a Musical.

Selain The Great Comet, sejumlah pementasan lain seperti Dear Evan Hansen, Come From Away dan Groundhog Day akan turut meramaikan persaingan dalam kategori The Best Musical.

Sementara untuk kelompok drama teatrikal, A Doll House Part 2 menjadi yang terbanyak menyumbang nominator dalam delapan nominasi. Lima diantaranya merupakan kategori utama seperti Best Play, Best Performance by an Actor, serta Actress in a Leading dan Featuring Role in a Play.

Tony Awards 2017 sendiri akan dihelat pada 11 Juni mendatang di Radio City Music Hall. Pemenang Oscar dan Tony Awards, Kevin Spacey didapuk sebagai pemandu gelaran ajang penghargaan yang memasuki edisi ke-71 tersebut.