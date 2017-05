Doctor Dolittle Robert Downey Jr Umumkan Tanggal Rilis Baru

LOS ANGELES – Jelas sudah tanggal perilisan salah satu film terbaru Universal Pictures, The Voyage of Doctor Dolittle. Dilansir Movieweb, Selasa (2/5/2017), film yang dibintangi Robert Downey Jr itu dipastikan akan rilis 12 April 2019.

Tanggal tersebut sejatinya lima minggu lebih cepat dari jadwal perilisan awal. Sebelumnya, Doctor Dolittle sempat ditargetkan untuk tayang di bioskop mula 24 Mei 2019.

Banyak yang menduga Universal Pictures memajukan penayangan Doctor Dolittle gara-gara pengumuman penayangan Star Wars Episode IX dari Disney dan Lucasfilm.

Bulan lalu, Disney dan Lucasfilm telah mengumumkan jika Star Wars Episode IX akan dipuar di bioskop mulai 24 Mei 2019. Mengingat popularitas Star Wars, adalah hal wajar jika Universal Pictures memilih mundur dari persaingan box office di pekan itu dan memajukan penayangan Doctor Dolittle sebulan lebih awal.

The Voyage of Doctor Dolittle pertama kali diangkat ke layar lebar pada 1967 lewat film berjudul Doctor Dolittle. Film ini menggabungkan ide cerita dari tiga seri novel Dokter Dolittle, yakni The Story of Doctor Dolittle, The Voyages of Doctor Dolittle and Doctor Dolittle's Circus.

Peran di The Voyage of Doctor Dolittle akan menjadi penyegaran bagi Downey. Pasalnya belakangan dia terus bermain sebagai Tony Stark alias Iron Man di sejumlah film yakni Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, dan dua film superhero lain yaitu Spider-Man: Homecoming dan Avengers: Infinity War.