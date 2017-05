FOTO: Nih Spoiler Film Fantastic Beasts 2 dari J.K. Rowling

LONDON – Bocoran baru soal Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 datang dari J.K. Rowling. Penulis fenomenal asal Inggris itu, baru-baru ini memberikan sedikit petunjuk yang penting penting dan menimbulkan spekulasi tentang cerita di sekuel film fiksi ini lewat Twitter.

Rowling membalas komentar seorang penggemar. Dalam tweet-nya, fans bertanya apa bentuk Patronus dari Newt Scamander. Di akhir kicauannya, penggemar tersebut juga bertanya apakah pertanyaan tentang Patronus ini merupakan spoiler untuk film selanjutnya.

“Spoiler besar,” jawab Rowling singkat.

Berbagai spekulasi pun datang dari penggemar. Dilansir Independent, Selasa (2/5/2017), banyak yang menduga bentuk Patronus Newt ini sangatlah penting mengingat dia adalah seorang magizoologist yang memang berhubungan dengan banyak hewan.

Ada juga yang meyakini jika kemunculan Patronus di Fantastic Beast 2 berarti kehadiran sosok Dementor. Penggemar Harry Potter pasti tahu jika Patronus merupakan pelindung dari Dementor yang menyerap kebahagiaan dari korbannya.

Karena Rowling mengatakan bentuk Patronus Newt merupakan spoiler besar, fans mengartikan Patronus akan memegang peranan penting di cerita Fantastic Beast 2. Jika bukan Dementor yang muncul, spekulasi fans mengarahkan pada kemungkinan Newt ditahan di Azkaban – tempat Dementor berkumpul, atau Patronus tersebut akan dipakai untuk melawan Obscurus.

Film Fantastic Beasts and Where to Find Them 2 sendiri baru akan dirilis pada akhir 2018. Paris akan menjadi latar belakang cerita. Di seri ke-2 ini, penggemar akan bisa mengetahui lebih dalam hubungan antara dua penyihir besar, yakni Gellert Grindelwald dan Albus Dumbledore di masa muda.