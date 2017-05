Kabar Gembira! Ini Tanggal Rilis Album ke-8 PSY

SEOUL - Kabar gembira datang untuk para penggemar penyanyi K-Pop ternama, yakni PSY. Pasalnya penyanyi yang terkenal dengan Gangnam Stylenya ini sudah memberitahu tanggal pasti untuk merilis album kedelapannya.



Pada April lalu, agensi yang menaungi PSY, YG Entertainment memang sempat memberitahu kalau artis naungannya tersebut akan segera meluncurkan album terbarunya.



Akhirnya, melalui akun Twitter pribadinya, PSY menuliskan tanggal resmi peluncuran album kedelapannya pada 10 Mei 2017 mendatang. Dalam foto yang diunggah, terlihat tulisan "4x2=8" yang belum diketahui maksud dari angka-angka tersebut.



Sebelumnya, pria berusia 39 tahun tersebut telah merilis album PSY from the Psycho World! (2001), Ssa2 (2002), 3 Mi (2002), Ssajib (2006), PsyFive (2010), Psy 6 (Six Rules), Part 1 (2012), dan Chiljib PSY-Da (2015). Demikian seperti dilansir Soompi.