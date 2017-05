Hidup Boros, Utang Johnny Depp Capai Rp533 Miliar

JAKARTA - Meski sukses sebagai aktor Hollywood, Johnny Depp dikabarkan punya hutang banyak. Tak tanggung-tanggung, hutang Johnny tersebut mencapai USD 40 juta atau setara dengan Rp533 miliar.

Dilansir Sindonews dari E Online, besarnya jumlah hutang pemeran Jack Sparrow dalam film Pirates of The Carribean ini diakibatkan oleh The Management Group, mantan perusahaan managemennya. Depp menuding jika TMG tidak mengajukan pajak tepat waktu dan mengeluarkan pinjaman kepadanya dengan bunga tinggi.

Oleh karena itu, Depp pun berencana akan menuntut perusahaan tersebut. Namun hal berbeda diungkapkan oleh perwakilan TMG. Kabarnya, hal ini disebabkan oleh kebiasaan Depp yang terlalu boros. Pengacara perusahaan TMG, Michael Kump mengatakan, bahwa Depp memiliki gaya hidup yang sangat boros.

Tak tanggung-tanggung, untuk keperluannya selama sebulan, aktor berusia 53 tahun itu menghabiskan biaya sampai USD 2 juta atau setara dengan Rp26 miliar. "Depp, dan Depp sendiri. Dirinya bertanggung jawab penuh atas kekacauan keuangan yang dihadapinya saat ini," papar Michael Kump.

Tidak terima dengan pernyataan tersebut, Depp pun memberikan pembelaannya. "Mengapa mereka tidak menghentikanku sebagai klien jika diriku telah keluar kontrol? Aku telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun sampai memercayai banyak orang, namun beberapa malah menjatuhkanku," ujar Johnny Depp.