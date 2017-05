Nah Ketahuan! Bokong Kim Kardashian Ternyata Penuh Selulit

LOS ANGELES - Disetiap kesempatan, Kim Kardashian selalu terlihat cantik dengan riasan yang menyempurnakan penampilannya. Namun siapa sangka, di balik tampilannya yang sempurna, ternyata ibu dari North West dan Saint West ini ternyata memiliki banyak selulit yang memenuhi bokongnya.

Hal ini pun terungkap melalui sebuah foto yang berhasil diabadikan oleh salah satu kamera paparazzi saat dia berlibur ke Meksiko.

Dilansir dari Mirror, dalam foto tersebut, wanita yang kerap tampil seksi ini terlihat tengah menikmati liburan di sebuah pantai. Dia tampil dengan mengenakan bikini yang membuat seluruh bagian bokongnya terlihat. Yang mengejutkan, ternyata bokong Kim dipenuhi oleh selulit dan terlihat berlemak.

Akibat foto ini, banyak orang menilai jika Kim selama ini memakai jasa edit lewat Photoshop untuk menyempurnakan penampilannya. Tak hanya itu, sejumlah netizen pun mengaku kecewa dan merasa dibohongi oleh bintang reality show Keeping Up With The Kardashians itu.

Mereka tak percaya jika selama ini Kim mengedit semua fotonya agar terlihat seksi. Akibatnya, sebanyak 100.000 orang dilaporkan telah meng-unfollow akun Instagram kakak tiri Kendall dan Kylie Jenner tersebut.

"Kim, kamu membuatku muak saat bicara soal tubuh indahmu padahal kamu sudah operasi plastik. Tak ada satupun bagian dari dirimu yang asli," ujar salah satu netizen.

"Dan ada begitu banyak gadis yang ingin menjadi seperti mereka. Aku bahkan tak akan mengizinkan anjingku bicara pada mereka, I am UNFOLLOWING," tulis netizen lainnya.