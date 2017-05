Foto Raffi Ahmad Sedang Mandi Bareng Keponakan Bikin Geger Dunia Maya

Mandiiiiii πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦πŸ’¦Bersama anak Krucill hebohhhhhhh 😜

A post shared by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Apr 30, 2017 at 9:33pm PDT