Baru Jadi Penyanyi Solo, Harry Styles Sudah Siapkan Tur Dunia

LOS ANGELES - Baru jadi penyanyi solo, Harry Styles tak mau kalah dengan penyanyi lain. Pelantun lagu Sign of the Times itu pun telah mengumumkan tur konser dunianya yang akan dimulai pada 19 September 2017 di Amerika Serikat dan berakhir pada 8 Desember 2017 di Jepang.

Dikutip Sindonews, Seluruh tiket (kecuali Jepang) akan mulai dijual pada 5 Mei 2017 melalui agen tiket lokal. Sementara itu, album solonya akan dirilis pada 12 Mei 2017.

Pendaftaran untuk menghadiri konser di semua tanggal di lokasi Amerika Utara telah dibuka mulai saat ini dengan persediaan tiket yang terbatas. Untuk mencegah vendor lain menjual kembali tiket dengan harga yang lebih tinggi, pihak Harry memberikan alternative untuk membeli tiket melalui program Ticketmaster's Verified Fan.

Harry baru-baru ini telah menunjukkan performa dengan lagu terbarunya di acara hiburan televisi bertajuk Saturday Night Live dan Graham Norton Show. Mantan anggota boy band One Direction ini juga akan bernyanyi di Show Summer Concert Series pada 9 Mei 2017 yang kemudian disusul dengan penampilan di The Late Late Show with James Corden pada 15 hingga 18 Mei 2017.

“Saya tidak ingin menulis 'cerita'. Saya ingin menulis cerita saya sendiri, hal-hal yang terjadi pada saya. Yang nomor satu saya ingin jujur, saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya ingin maju. Ada lagu yang ingin saya tulis dan catat. Saya merasa sudah saatnya membuat keputusan tentang masa depan dan mungkin sebaiknya saya tidak bergantung pada orang lain,” ungkap Harry dalam sebuah wawancara.

Dilansir Eonline, Harry pun mengaku bahwa dia merasa cukup gugup untuk melihat bagaimana penggemarnya akan bereaksi terhadap proyek musik terbarunya ini. “Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, saya tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya senang saya menemukan band dan para musisi ini, dimana Anda cukup rentan untuk menempatkan diri di luar sana. Saya masih belajar, tapi ini adalah pelajaran favorit saya,” pungkasnya.