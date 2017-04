Dipuji Berkat Karya, Nama Iwa K Terancam Tercemar Gara-Gara Narkoba

JAKARTA - Penangkapan musisi Iwa K akibat ganja kini tengah menyita perhatian publik. Rapper legendaris Tanah Air itu diringkus aparat setempat saat menyeludupkan ganja di dalam tiga linting rokok kemasan kretek pada Sabtu 29 April 2017 sekira pukul 04.00 WIB dini hari.

Terlibat masalah hukum sejatinya merupakan kali perdana bagi Iwa. Tentu saja ini mengejutkan bagi seluruh penggemar mengingat pelantun Bebas itu selalu bersih dari masalah hukum.

Terjun di industri tarik suara sejak era 90-an, Iwa bisa dibilang menjadi musisi yang bersih dari narkotika yang begitu marak di masa itu. Namun pada Maret 2017, pria 46 tahun ini tergoda dengan barang haram tersebut. Ia diketahui mulai memakai narkoba selama dua bulan terakhir.

"Konsumsinya baru dua bulan terakhir. Dia dapat itu ditawarkan langsung oleh Y. Jadi bukan IK yang memasukkan. Ganja itu memang sudah ada di dalam," terang Kasat Resnarkoba Polresta Bandara Soetta, Kompol Martua Raja Silitonga.

Hingga kini, Iwa masih harap-harap cemas menanti status yang bakal disandang. Tinggal menunggu hasil Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) yang akan menentukan status tersangka dirinya.

Jadwal Manggung Berantakan

Pasca diamankan penyidik sejumlah jadwal manggung Iwa dibatalkan begitu saja. Tur keliling kota Nusantara Iwa mau tidak mau akan terhambat. Diamankan oleh penyidik Iwa tentu masih menjadi tahanan Mapolesta Bandara Soetta.

"Masih ada tur beberapa kota lagi. Iwa juga ada reguler menyiar. Jadi ada beberapa pekerjaan yang menghambat. Tapi itu memang proses yang harus kita hadapi," jelas Makki adik Iwa K.

Takut ada tuntutan dari pihak penyelenggara konser, keluarga Iwa K memohon harap dimaklumi kasus yang menimpa sang legendaris. Mereka tak ingin sang rapper kembali berurusan dengan hukum.

"Kami harap dapat penyelesaiannya kekeluargaan karena ini kami anggap musibah. Bukan sengaja Iwa tidak mau datang. Saya mohon proses yang ada kekeluargaan saja, tidak perlu ada gugatan, bisa dibicarakan baik-baik aja," timpal kuasa hukum Iwa, Chris Sam Siwu.

Kontroversi dengan Young Lex Soal Gelar Legend Hip Hop

Iwa bisa dibilang sebagai pelopor musik hip-hop di Indonesia, namun pendatang baru Young Lex tak berpendapat demikian.

"Sorry to say, bahkan Iwa K dianggap legend karena terkenal duluan, tetapi bukan karena skill," tutur Young Lex saat di wawancara sebuah media online.

Sampai akhirnya pernyataan Young Lex itu menimbulkan kontroversi dan membuat Iwa buka suara. Tak mau berlarut Young Lex pun meminta maaf atas pernyataan ya.

Nasib di Industri Musik

Terlepas dari itu semua, sangat jarang ada pemberitaan miring tentang Iwa K. Ia selalu dipuji berkat karyanya. Namun kini, nama Iwa K tercemar. Hanya gara-gara narkoba nasib karier Iwa bisa dikatakan tengah berada di ujung tanduk. Tinggal menunggu hasil Puslabfor untuk menentukan status tersangka yang sebentar lagi apakah disandang Iwa ataupun tidak.