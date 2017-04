Iwa K Tertangkap Kasus Narkoba, Rapper JFlow: Stay Strong Brother!

JAKARTA - Dunia hiphop turut berduka atas kasus yang menimpa legenda mereka, Iwa K. Dikenal sebagai Indonesian with Attitude atau orang Indonesia berpendirian, para rapper pun bersuara mendukung Iwa.

Di antaranya, dukungan datang dari Saykoji dan JFlow. Melalui Instagram, Sabtu 29 April 2017, keduanya ingin masyarakat turut mendukung pelantun Bebas itu.

JFlow menyampaikan bahwa Iwa K tidak seperti yang terlihat di kebanyakan media. Mengaku sempat berbicara empat mata dengan Iwa, JFlow merasa banyaknya penilaian buruk masyarakat tidak adil.

"Ga adil kalau lo menilai orang hanya dari apa yang lo tau dari media. Foto ini diambil waktu kita ngobrol berdua selama 2 jam lebih dari hati ke hati soal segala hal, termasuk rumor2 yang orang bilang soal kami. You dont judge others, you dont know their stories. We know ours. Stay strong brother. πŸ“· @iwaktherockfish (kangiwamoto) #IStandWithIwa #IwaK #friends #respect," tulis JFlow.

Sementara itu, Saykoji menyampaikan dukungan melalui konser di panggung. Di video Instagram unggahannya, Saykoji meminta penonton bersorak untuk Iwa. "Spread love 4 iwa k," tulis Saykoji.

Dukungan juga datang dari Pandji Pragiwaksono. Mengunggah foto bersama Iwa K, Pandji turut meramaikan hashtag #IStandWithIwa. Alasan Pandji membela Iwa pun dipertanyakan.

Iwa K ditangkap kepolisian Bandara Soekarno Hatta ketika hendak berangkat menuju Bone, Sulawesi Selatan, untuk konser. Namun, Iwa K kedapatan membawa tiga linting rokok yang telah diisi ganja.