Cie, Song Joong Ki Mulai Pamer Foto Bareng Song Hye Kyo

SEOUL - Song Joong Ki sudah berani memasang foto Song Hye Kyo. Ia memamerkan fotonya dengan Song Hye Kyo dalam akun instagram pribadi.

Dalam akun instagramnya, Joong Ki memperlihatkan fotonya bersama Hye Kyo saat beradegan syuting Descendants of The Sun (DOTS). Di foto tersebut Joong Ki mengenakan baju tentara dan Hye Kyo memakai seragam dokter.

Keduanya pun saling bertatap bersama. Foto itu pun mengundang reaksi netizen. Sebab, netizen pun langsung kangen dengan DOTS yang menjadi drama populer di Korea Selatan.

"Akh kangen drama DOTS. Duh oppa saya kangen drama DOTS, apalagi sama Joong Ki dan Hye Kyo," ujar Penggemar yang membanjiri akun instagram Joong Ki .

Song Joong Ki berencana mengajak Song Hye Kyo untuk berlibur. Ajakan ini tentu mengundang tanda tanya soal kedekatan mereka.

Dalam wawancara, Joong Ki akan mengambil liburan seusai menyelesaikan film terbarunya, The Battleship Island. Dia pun ingin beristirahat sementara dari dunia akting dan mengajak lawan mainnya di drama Descendants Of The Sun (DOTS) untuk liburan bersama.

Kendati demikian, belum ada foto yang membuktikan Joong Ki dan Hye Kyo tengah berlibur bersama. Dua agensi mereka juga masih enggan buka suara mengenai hubungan kedua pemain utama DOTS itu.