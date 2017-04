Johnny Depp Kejutkan Pengunjung Disneyland

LOS ANGELES - Johnny Depp kembali memberikan kejutan kepada para pengunjung Disneyland. Setelah sebelumnya tiba-tiba muncul sebagai Mad Hatter, karakter yang diperankannya dalam film Alice In Wonderland, kali ini Depp datang sebagai Jack Sparrow.

Dengan mengenakan kostum lengkap sebagai perompak, Depp datang mengejutkan para pengunjung yang masuk ke dalam wahana California. Ia menjulurkan pedang andalannya dengan berlagak layaknya Jack Sparrow yang kita kenal dalam film Pirates of the Caribbean.

Dari cuplikan video pendek yang diunggah oleh akun Instagram resmi Disney, banyak orang terkejut dengan kemunculannya. Peristiwa langka ini dipastikan menjadi salah satu bagian promosi kecil sebelum film Pirates of the Carribean: Dead Man Tell No Tales dirilis di tahun ini.

Dalam sepekan terkahir, Disney banyak memberikan kejutan bagi para penggemarnya. Selain tanggal-tanggal perilisan film Star Wars: Episode IX dan Indiana Jones, mereka juga memberikan sedikit gambaran tentang Orlando Bloom yang akan kembali memerankan tokoh Will Turner dalam serial Salazar's Revenge.

Dilansir dari NME, Jumat (28/4/2017), konon katanya salah satu legenda musik The Beatles, Paul McCartney juga akan hadir sebagai cameo dalam film kelima Pirates. Kebenaran kabar tersebut baru akan dibuktikan pada tanggal 27 Mei mendatang di mana film tersebut akan dirilis.