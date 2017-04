Detective Conan: The Crimson Love Letter Kalahkan Crayon Shinchan di Jepang

TOKYO – Detective Conan dan Crayon Shinchan merupakan dua dari sekian banyak film animasi populer Jepang. Meski sama-sama populer, namun untuk saat ini Crayon Sinhchan harus mengakui keunggulan Detective Conan.

Dilansir Variety, Detective Conan mengungguli Crayon Shinchan dalam perburuan puncak box office April ini. Film terbaru Detective Conan, The Crimson Love Letter berhasil memuncaki box office Jepang sekaligus mengalahkan film Crayon Shinchan.

The Crimson Love Letter berjaya di puncak box office Jepang sejak minggu pertama perilisannya, yakni 15 April lalu. DI pekan pertama, film tentang detektif SMA ini meraih pendapatan 14 juta Dolar dengan penonton lebih dari 989 ribu orang di dua hari penayangannya.

Pendapatan fenomenal The Crimson Love Letter ini sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah minggu pertama film-film Conan. The Crimson Love Letter menjadi film Detective Conan dengan pendapatan terbanyak di pekan perdana, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Detective Conan: The Darkest Nightmare tahun lalu.

Di sisi lain, film terbaru Crayon Shinchan harus puas duduk di posisi runner-up. Film ke-25 tentang bocah TK ini hanya mengumpulkan 3,6 juta Dolar di minggu yang sama. Jika Detective Conan mengalami peningkatan pendapatan dibanding seri sebelumnya, tidka demikian dengan Shinchan yang malah turun sebesar 18%.