Sutradara Captain America Dipercaya Arahkan Narnia: The Silver Chair

LOS ANGELES – Masih ingat dengan film fantasi Narnia tentang petualangan empat saudara ke dunia lain lewat sebuah lemari pakaian? Setelah berhenti di film ketiga, Narnia akan kembali dibuat lanjutannya lewat film Narnia: The Silver Chair.

Menurut informasi yang didapat oleh Variety, sutradara Joe Johnston dipercaya untuk mengarahkan film keempat Narnia tersebut. Rumah produksi TriStar Pictures, Mark Gordon Company, C.S. Lewis Company, Entertainment One akan bekerja sama memproduksi The Silver Chair.

Mark Gordon sebagai salah satu produser menganggap Johnston merupakan pilihan yang tepat. Gordon dan tim melihat sutradara Captaian America itu punya sentuhan tersendiri untuk memfilmkan cerita-cerita besar seperti Narnia.

“Joe adalah tukang cerita yang luar biasa, seperti sedang berada di rumah sebuah franchises terbesar dan banyak karakter-karakter penting. Karena novel C.S. Lewis sangat ikonik dan epik, tapi juga halus, personal, dan emosional, dia adalah pilihan sempurna untuk mengangkat The Silver Chair ke layar lebar,” tutur Gordon.

Berbeda dengan tiga film sebelumnya, The Silver Chair tak akan lagi menceritakan Susan, Peter, Lucy, dan Edmund, melainkan sepupu mereka, Eustace Scrubb. Kali ini, Eustace akan melakukan perjalanan ke Narnia untuk menyelamatkan anak Pangeran Caspian yang diculik.

Kehadiran The Silver Chair ini diharapkan bisa menuai sukses seperti novelnya. Tiga film sebelumnya, yakni The Lion, the Witch, and the Wardrobe; Prince Caspian; dan The Voyage of the Dawn Treader mengumpulkan lebih dari 1,6 miliar Dolar di perilisannya dulu.