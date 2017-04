Kylie Jenner Telah Temukan Pengganti Tyga?

LOS ANGELES - Kylie Jenner dikabarkan telah menemukan pria pengganti Tyga, rapper yang beberapa tahun ini menjadi kekasihnya. Baru-baru ini bintang reality show Keeping Up with the Kardashians tengah menikmati waktunya di Houston. Saat itu, penggemar setianya melihat sang artis bersama pria lain.

Dilansir Sindonews dari E online, Kylie terlihat bersama Travis Scott saat mampir ke The Galleria di Houston untuk berbelanja. Menurut seorang saksi mata, toko yang dikunjunginya itu ditutup untuk menjaga privasi mereka saat berbelanja.

“Mereka saling berpegangan tangan dan mereka saling berbincang satu sama lain,” ungkap saksi mata itu.

Sementara, sumber lain mengatakan bahwa keduanya tidak membeli apapun saat mengunjungi toko tersebut selama 10 menit. Kedunya juga tidak menunjukkan tanda-tanda kedekatan romantis saat di dalam toko.

Namun, pada hari sebelumnya, Travis dan Kylie menghabiskan waktu bersama dan duduk berdampingan di Toyota Center. Mereka asyik menyaksikan pertandingan playoff NBA saat Houston Rockets mengalahkan Oklahoma City Thunder.

Desas-desus kedekatan mereka telah beredar sejak dua artis ini berkumpul bersama selama akhir pekan di festival musik Coachella. “Ini sekarang benar. Mereka belum berkembang menjadi sesuatu (kekasih), namun mereka yakin dengan satu sama lain,” ungkap seorang sumber.

“Mereka menghabiskan waktu bersama lagi, tidak ada yang serius, hanya merasa nyaman, mereka berteman,” kata sumber lainnya.

Seperti diketahui, Travis Scott merupakan penyanyi hip hop Amerika Serikat yang cukup terkenal. Nama aslinya adalah Jacques Webster, Jr. Pada 2012, Scott menandatangani kontrak rekaman dengan Epic Records dan menjadi produser setelah menandatangani kesepakatan dengan Very Good Beats. Dia merilis proyek full-long pertamanya, mixtape berjudul Owl Pharaoh pada Mei 2013. Album debutnya Rodeo, dirilis pada 2015 cukup sukses. Demikian dengan album "Birds in Trap Sing McKnight" yang digarap tahun lalu.