Kecelakaan, Kim Heechul Bikin Fans Khawatir

SEOUL - Kim Heechul 'Super Junior' mengalami kecelakaan. Sontak saja, kecelakaan ini membuat fans khawatir bukan main. Meski hanya mengalami kecelakaan kecil, tetap saja fans memburu kabar Kim Heechul 'Super Junior'.

Dilansir Sindonews, tidak ingin fans cemas, Kim Heechul kemudian meyakinkan para pecintanya itu bahwa keadaan dirinya baik-baik saja. Melalui akun Instagram, artis tampan ini memasang foto yang menyenangkan.

"Tolong pakai sabuk pengaman. Itu sebabnya saya tidak terluka hari ini. Kami bisa menghindari kecelakaan besar karena manajer saya cepat berdiri," kata Heechul melalui media social pribadinya itu.

"Saya memberi tahu SM Entertainment dan JTBC's tentang apa yang terjadi dan semua orang mengkhawatirkan saya, menyuruh saya untuk tidak terlalu memaksakan diri dan segera ke rumah sakit. Tapi Anda tahu saya ... 'Jika saya tidak di sana, siapa yang akan ada di sana untuk membuat lelucon yang buruk?' Jadi saya pergi syuting dan hasilnya berjalan lancar. Jadi anak-anak, jangan khawatir tentang saya. Dan saya ulangi, tolong pakai sabuk pengaman," tambah dia.

Seperti diketahui, Kamis, (27/4/2017), Kim Heechul mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan untuk syuting film Ask Us Anything di daerah Ilsan, Provinsi Gyeonggi.