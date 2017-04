Dua Musisi Indie Siap Bawakan Lagu Spesial di Authenticity Melodi Alam

JAKARTA - Dua musisi indie yang terlibat dalam acara Authenticity Melodi Alam, Mr. Sonjaya dan Senar Senja telah mempersiapkan formula khusus untuk meramaikan acara. Keduanya siap membawakan lagu khusus di acara kali ini.

Gitaris Mr. Sonjaya, Ridha Kurnia Waluya, mengatakan bahwa bandnya akan membawakan sebuah single baru. Kebetulan mereka baru saja merilis single sehingga dirasa pas jika mendendangkannya di panggung yang sejuk dengan pemandangan hutan pinus.

"Alhamdulillah kita baru rilis single dan akan pertama kali dibawain di event itu," kata Ridha dalam konferensi pers Authenticity Melodi Alam di Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017).

Tak jauh berbeda, Senar Senja pun siap menghibur dengan penampilan spesial. Meski bermain di hutan adalah pengalaman pertama bagi mereka, Senar Senja siap membawakan lagu-lagu andalan mereka seperti Dialog Hujan dan Savana.

"Persiapannya pasti akan bawain lagu spesial. Kita kalau ke hutan pertama kali, tapi ketika kita dekat dengan alam feel dari musiknya sendiri bakal lebih asyik. Ada lagu spesial untuk acara musik ini," kata Febry Rufiandhy dari Mr. Sonjaya.

Authenticity Melodi Alam akan dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 6-7 Mei 2017. Selain Mr. Sonjaya dan Senar Senja, akan ada juga penampilan dari Float, Tetangga Pak Gesang, Mustache and Beard, Tigapagi, Dialog Dini Hari, Lifecicla, L'Alphalpha, dan The Trees and The Wild.