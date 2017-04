Ternyata Ini Bahagia Menurut Selena Gomez

LOS ANGELES - Selena Gomez menjadi salah satu bintang Hollywood yang memiliki jadwal supersibuk. Waktu pun menjadi barang mahal yang dimiliki oleh mantan kekasih Justin Bieber ini.

Dilansir Sindonews, sebagai artis yang memiliki kesibukan yang padat, Selena mengaku senang bisa memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan lepas dari sorotan publik. Waktu kosong yang dimilikinya ini terjadi setelah dia mengalami kecemasan, serangan panik, dan depresi.

Pelantun Good For You ini memang mempunyai waktu cukup pasca-terserang penyakit lupus dan kembali dengan drama 13 Reasons Why. Menurutnya momen itu sangat berarti untuknya.

“Tapi, Anda tahu, kehidupan pribadi saya, keluarga saya, dan teman-teman saya, saya hanya berada di tempat yang benar-benar bahagia,” kata Selena.

“Saya memulai (karier) ketika saya masih sangat muda. Jadi, semakin saya tua, saya menyadari bahwa saya tidak ingin menjadi bagian dari sesuatu, kecuali jika saya benar-benar bersemangat, saya benar-benar menciptakannya, kecuali jika saya merasa itu berarti sesuatu,” tambah dia.

Selain itu, penyanyi berusia 24 tahun itu begitu bahagia bisa memiliki ibu seperti Mandy Teefey. Dia pun pun memuji perempuan yang telah melahirkannya itu. Bagi Selena, Mandy tak hanya sekadar orang tua, tetapi wanita yang telah memberi inspirasi dan terus mendukungnya.