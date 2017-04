FOTO: Jedar Bakal Kurangi Postingan di Instagram, Ada Apa?

Dear followers, Saya ijin untuk mengurangi post saya sekarang ini. Berhubung saya sedang proses menulis buku ke tiga. Dengan ini saya menerima masukan, request dan apapun itu untuk karya saya yang ke tiga ini. Silahkan ketik di kolom komen. Terima kasih @inijedar salam sayang dan peluk erat.

