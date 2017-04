Pesan Felicya Angelista untuk Fans BTS yang Kehabisan Tiket

JAKARTA - Bangtan Boys (BTS) dipastikan menggelar konser pada 29 April 2017 di Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Konser bertajuk "2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour" tersebut ternyata membuat Cinta Kiya di-bully ARMY (fans BTS) soal give away fast track.

Felicya Angelista akhirnya memberikan pesan kepada para ARMY. Ia menyarankan kepada mereka untuk mempersiapkan penyambutan pada grup band yang dikagumi sejak jauh-jauh hari.

"Buat penggemar, kalau sudah tahu BTS mau datang ya nabungnya dari lama-lama saja. Jadi kalau misal enggak dapat nonton ya jangan malah di-bully-kan maunya nonton spektakuler dari BTS nya gitu jangan malah jadi ajang bully," ungkap Feli saat ditemui di kawasan Jakarta Barat pada Jumat (28/4/2017).

Felicya sendiri tidak menjadi bagian dari penggemar k-pop. Namun saat ini ia sedang tertarik dengan salah satu drama Korea.

"Iya ini aku lagi suka Korea. Lagi nonton The Legend of the Blue Sea," tutupnya.