Waduh! Cinta Kuya Dapat Ancaman Keroyok di Konser BTS

JAKARTA - Cinta Kuya baru-baru ini mengalami syok akibat serangan komentar pedas di Instagram. Kronologi berawal saat Uya Kuya, Astrid istrinya dan Cinta ingin memesan tiket konser BTS (Bangtan Boys) masing-masing untuk kategori Red (Rp3.000.000) secara online.



Mengingat antusias ARMY (sebutan fans BTS) yang ingin menyaksikan konser, Cinta tidak kebagian kategori tersebut dan akhirnya pilih memesan kategori Purple (Rp2.000.000). Namun, ia salah menekan jumlah tiket menjadi dua dan menyisakan satu tiket yang tak terpakai.



Menurut keterangan Uya dan Astrid, mereka tak ingin menjual lagi tiket tersebut yang diprediksi langsung cepat laku. Akhirnya, Cinta mengusulkan ide untuk mengadakan give away atau menggelar kuis mengingat fakta bahwa banyak fans yang tak mendapatkan tiket karena kehabisan.



"Iya dia (Cinta) bilang 'pa ini dua menit saja sudah langsung habis dan banyak banget yang enggak dapet tiketnya'. Terus yang lebih mau diapain nih kak?. 'Kasihan pa, kasih give away saja'. Dari idenya dia sendiri," ungkap Astrid di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat.



Namun, niat baik Cinta dinilai oleh beberapa oknum sebagai perbuatan curang. Tak hanya komentar pedas, gadis yang kini duduk di bangku SMP ini syok dan menangis hingga menyebabkan absen dari sekolah.



"Kemarin yang nge-bully cuma oknum. Cuma beberapa orang saja. Kemarin sempet shock dia, sempet nangis-nangis. Dua hari enggak masuk sekolah. Tapi sekarang sudah kuat. Karena dia kaget," ungkap Uya.



Presenter berambut nyentrik tersebut membeberkan bahwa putrinya sudah terbiasa di-bully sejak kecil. Namun, kali ini dinilai berlebihan karena mengancam keselamatan Cinta.



"Cinta dari kecil sering dibully dari zaman artis cilik 'ah artis cilik apa nih', dia udah biasa. Cuma kemarin lebih kaget karena anceman, ke teror. Mau keroyok dan gebukin Cinta di tempat konser ampe Cinta mental. Dia kaget 'apa salah aku?'," jelas Uya.



Cinta Kuya berencana menyaksikan konser "THE WINGS TOUR : 2017 BTS Live Trilogy Episode III" pada 29 April di ICE BSD, Tangerang bersama keluarganya nanti.