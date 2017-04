Sukses di GOTG 2, Sylvester Stallone Dipercaya Bintangi Film Marvel Lagi

LOS ANGELES - Sylvester Stallone sukses membawakan perannya dalam film Guardian of the Galaxy Vol 2 (GOTG 2). Hal ini menjadi bekal jika Sylvester Stallone dipercaya untuk kembali beraksi dalam film Marvel selanjutnya.

Dilansir dari Aceshowbiz, sang sutradara GOTG 2, James Gunn berencana akan mempercayakan sebuah peran kepada Sylvester Stallone di Marvel. Gunn juga mengungkapkan akan melihat aksi dari pria 70 tahun itu lebih lama daripada film Guardian of the Galaxy Vol 2.

"Rencanaku adalah melihat dirinya (Sylvester Stallone) beraksi lebih lama," kata Gunn pada Toronto Suns.

Belum jelas apakah Sylvester Stallone akan hadir dalam Guardian of the Galaxy Vol 3, Gunn pun tak bisa langsung menjawab hal tersebut. Jawabannya terbilang unik, ia pun hanya menjelaskan perihal peran Sylvester yang akan lebih lama dari sebelumnya. Apakah dirinya akan dibuatkan film khusus untuk Stallone, masih menjadi pertanyaan besar.

"Saya tidak yakin tentang dia muncul di (GOTG) Vol 3, kita harus melihat hal itu, tapi ini adalah rencana kami untuk melihat lebih banyak tentang Stallone," tutup Gunn.

Di sisi lain, James Gunn tengah disibukkan untuk menulis sekuel film Guardian of the Galaxy yang ketiga. Guardian of the Galaxy Vol 3 akan menjadi kisah kesimpulan dari Lord Star (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Raccoon Rocket (Bradley Cooper) dan Drax the Destroy (Dave Bautista).

Tak hanya itu Gunn juga menegaskan bahwa dirinya masih akan lama terlibat dalam proses pembuatan film Marvel yakni 10 tahun kedepan dan juga Stallone akan menjadi bagian dari Marvel.