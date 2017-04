Fans Perkenalkan Makanan Indonesia pada BTS

JAKARTA – Jumat (28/4/2017) malam, boyband K-POP terpopuler saat ini, Bangtan Boys (BTS) tiba di Jakarta. Dalam rangka menyambut kedatangan Jungkook cs di Indonesia, fans tanah air ramai-ramai memperkenalkan makanan lokal ke BTS.

Lewat Twitter, fans BTS mengunggah berbagai macam foto makanan khas tanah air dan memberi tahu idola mereka apa nama makanan tersebut. Harapannya tentu saja untuk membuat BTS makin familiar dengan Indonesia sekaligus mengenalkan kuliner lokal kepada dunia.

“Welcome BTS! Ini asinan Bogor dari Bogor. Mari makan bersama,” tulis @widyana_Nju sambil mengunggah foto asinan Bogor.

This is APEM like a mochi Indonesia. .

I want BTS Can eat it. .#welcometoinabts#MariBersenangSenangBersama #WINGSTourInJakarta pic.twitter.com/BMXMPDdlfj