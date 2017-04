4 Saksofonis Indonesia Tampil Memukau Singapura Jazz Festival

Saxx in the City (Foto: Ist)

JAKARTA - Indonesia selalu menelurkan musisi Tanah Air yang berkualitas. Terbaru, empat saksofonis bernama Saxx In The City tampil di Singapore Jazz Festival – The Late Show, Marina Bay Sands, 1 April 2017.

Band yang digawangi Nicky Manuputty, Bayu Isman, Dame Nababan dan Tommy Pratomo ini tampil memukau dengan alunan musik saksofon yang dimainkan. Saxx In The City memainkan musik dengan komposisi pop, dance, R&B, soul dan jazz.

Glenn Fredly sebagai Founder Musik Bagus menaungi empat sekawan ini karena dinilai berkualitas.

“Saxx In The City, kwartet peniup saksofon yang sangat solid, soulful dan ke-empatnya mewakili karakternya masing-masing. Sebuah angin segar untuk musik Indonesia khususnya untuk musik instrumentasi dengan menggunakan alat tiup seperti ini. Energik dan soulful, kesan mendengarkan atau menyaksikan live mereka," ungkap Glenn.

Kini, Saxx In The City hadir di industri musik Tanah Air dengan berkolaborasi dengan Teza Sumendra. Saxx In The City hadir dengan lagu In The Night.

"Kami cuma mau bermusik bersama. Empat enerji yang menyatu pastinya dapat membuat banyak orang menjadi senang karena musik. Tentunya kami kaget kalau lagu kami diapresiasi sebegitu besar,” jelas Nicky Manuputty.