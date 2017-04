Authenticity Melodi Alam Buka Kemungkinan Digelar di Kota Lain

JAKARTA - Pihak penyelenggara acara Authenticity Melodi Alam membuka kemungkinan untuk menggelar acaranya di kota lain. Pasalnya, setiap daerah di Indonesia memiliki potensi alam berbeda dan bisa dijadikan venue untuk acara seperti ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anes, perwakilan dari Authenticity, dalam acara konferensi pers Authenticity Melodi Alam yang berlangsung di Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017).

"Gue selalu support apa yang menjadikan anak muda berkreasi. Aku sudah bilang ke tim juga, intinya aku selalu bilang ini keren, kenapa enggak di Malang atau Lampung di Pantai Kiluan? Kenapa enggak di pinggir pantai juga, kan keren? Bisa aja itu akan terjadi. Aku selalu bilang ini bagian yang terindah dari musik," ujar Anes.

Sebenarnya acara musik dengan venue alam sendiri sudah banyak digelar di Indonesia. Beberapa acara pernah digelar di hutan atau bahkan di pantai.

Acara-acara seperti ini terbilang sangat bagus karena menawarkan pengalaman berbeda kepada para pengunjungnya. Apalagi jika acara musik seperti ini dimeriahkan dengan pengisi-pangisi acara yang memang memiliki lagu yang pas sesuai tema.

Untuk Authenticity Melodi Alam sendiri memang sengaja telah menyortir agar musik yang dibawakan sesuai dengan tema mereka intim dengan alam. Tak heran jika band-band indie seperti Float, Mr. Sonjaya, Senar Senja, Tigapagi, Dialog Dini Hari, dan The Trees and The Wild menjadi line-up dalam acara mereka.

"Pemilihan band kebetulan gue bareng sama teman-teman yang istilahnya ngekurasi untuk band ini. Kita memilih band ini berdasarkan mood lagu-lagunya juga, ngejual di sosial media juga, kita pas di event juga sudah dirunut dari susunan bandnya sesuai mood dan ambiance lagu-lagu mereka," kata Reza selaku event director menambahkan.

Authenticity Melodi Alam akan digelar pada tanggal 6-7 Mei 2017. Acara ini memilih hutan pinus Gunung Pancar, Bogor, sebagai lokasi utamanya.