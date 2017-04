Cuaca Bukan Halangan Nikmati Musik di Hutan Pinus

JAKARTA - Festival musik dengan latar belakang alam memang sangat bergantung terhadap kondisi cuaca. Salah satu contohnya adalah ketika salah satu festival di Cikole, Bandung, yang berakhir dengan kekecewaan dari para pengunjung karena hujan seketika turun di tengah acara.

Berkaca pada pengalaman tersebut, pihak penyelenggara Authenticity Melodi Alam telah mempersiapkan antisipasi. Mereka akan menyertakan rain coat dalam setiap pembelian tiket dan tempat berteduh jika alam berkata lain saat acara digelar.

"Antisipasi hujan nanti setiap pengunjung bakal dapat rain coat dari tiket. Jadi kalau misalkan cuaca enggak mendukung bakalan aman. Kita juga sudah ada tempat yang bisa dipakai untuk berteduh meski enggak bakal ke cober semua tapi acara akan tetap berjalan," kata Reza, event director Authenticity Melodi Alam, dalam acara konferensi pers di Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017).

Sementara untuk panggungnya sendiri, pihak penyelenggara tak akan memberikan batasan bagi penyanyi dan pengunjung. Keintiman antara penyanyi dan pengunjung memang menjadi prioritas utama.

Dengan menggunakan satu panggung, venue akan dihadapkan ke hutan pinus yang dipastikan akan memanjakan mata. Selain itu akan ada banyak hammock terpasang dengan tujuan bisa digunakan oleh sebagian pengunjung yang ingin bersantai sambil mendengarkan musik.

"Venue nantinya akan mengahadap ke hutan pinus yang bervegetasi rapat. Nanti kita pasang hammock sekitar 50 hammock dibangun oleh komunitas hammockers. Peserta bisa nonton dari situ juga. Nanti bakalan banyak elemen-elemen bambu-bambu gitu sih, sesuai konsepnya yang alami," tandas Reza.

Authenticity Melodi Alam akan dimeriahkan oleh Float, Senar Senja, Mr. Sonjaya, Tetangga Pak Gesang, Mustache and Beard, Tigapagi, Dialog Dini Hari, Lifecicla, L'Alphalpha, dan The Trees & The Wild.