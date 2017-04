Authenticity Melodi Alam, ketika Kesejukan Hutan Pinus dan Musik Berpadu

JAKARTA - Konsep menggabungkan musik dan alam kembali dihadirkan guna menarik penonton. Tak tanggung-tanggung, kali ini kesejukan hutan pinus di Gunung Pancar, Sentul, Bogor, akan disatukan dengan konsep musik santai dalam acara Authenticity Melodi Alam.

Sejumlah musisi indie yang musiknya terasa sangat pas untuk didengarkan di alam bebas telah dipilih. Sebut saja Float, Senar Senja, Mr. Sonjaya, Tetangga Pak Gesang, Mustache and Beard, Tigapagi, Dialog Dini Hari, Lifecicla, L'Alphalpha, dan The Trees & The Wild.

Tidak hanya menawarkan musik dan pemandangan alam, para pengunjung pun akan mendapatkan suguhan camping, hammocking, api unggun dan bahkan barbeque party.

"Kita mengusung tema Melodi Alam dengan esensi intim bersama alam. Tagline kita bersenandung lepas di alam bebas. Kenapa di Gunung Pancar karena itu hutan pinus terdekat dari Jakarta. Target kita memang orang-orang Jabodetabek, terutama 18 tahun ke atas yang sudah bekerja," kata Reza, event director Melodi Alam di konferensi pers di Jakarta Barat, Jumat (28/4/2017).

Acara ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 6-7 Mei 2017 di Gunung Pancar, Sentul, Bogor. Tiket yang disediakan pun cukup bervariasi mulai dari tiket festival dengan banderol harga Rp275.000, sharing tent dengan harga Rp550.000 dan tent dengan harga Rp2.200.000.